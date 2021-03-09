"Доступной ипотеке" в 2021 году смогут воспользоваться 5 тыс. семей

Плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн. Фото: pexels.com

В 2021 году программой "Доступная ипотека под 7%" смогут воспользоваться около 5 тыс. украинских семей. Однако программа будет действовать и в дальнейшем.

Об этом заявил министр Сергей Марченко во время интервью одному из телеканалов, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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"Программа "Доступная ипотека 7%" позволит разблокировать ипотечное кредитование в стране, оживит ипотечный рынок, рынок строительства жилья и в будущем даст толчок для экономического развития. Рассчитано, что около 5000 семей смогут воспользоваться программой в 2021 году", - рассказал Марченко.

Как отметил министр, плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн.

"Программа будет действовать и в дальнейшем. Сегодня мы рассматриваем трехлетний период среднесрочного бюджетного планирования и рассчитываем средства на следующие периоды для того, чтобы программа доступной ипотеки под 7 процентов развивалась", - подчеркнул он.

Украинцы, которые хотят воспользоваться программой "Доступная ипотека 7%", должны обратиться в банки, присоединившиеся к программе.