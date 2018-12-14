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воскресенье, 16 декабря 2018 21:10

Доступ по телефону: банковские счета предложили открывать по-новому

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Доступ по телефону: банковские счета предложили открывать по-новому
В Украине предложили создать мобильное приложение для покупки облигаций внутреннего государственного займа. Фото: neoskosmos.com

Во всех странах Европы банковские счета можно открывать дистанционно. В Украине планируют создать мобильные приложения для покупки облигаций внутреннего государственного займа, рассказал Gazeta.ua финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

"В Украине до сих пор нет протоколов защиты информации мобильных сетей. Часто мошенники снимают деньги с карточек используя мобильные данные. Дистанционное открытие счетов должен существовать там, где есть ответственность мобильных операторов или банков", - подчеркнул аналитик.

По его словам, Минфину выгодно, чтобы украинцы покупали облигации. Поэтому придумывают новые способы, как упростить этот процесс. Например, мобильные приложения.

"У нас уже были советские облигации. Людей заставляли покупать их. Когда СССР развалился, эти деньги просто исчезли", - отмечает Алексей Лупоносов.

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По словам финансового эксперта Алексея Куща, в Швейцарии открыть банковский счет можно по мобильному телефону. Достаточно переслать свои данные.

"Там это работает, ведь есть эффективные, прозрачные сервисы в виде государственных реестров. Там имеется вся необходимая информация о гражданине. Не надо нести кучу ксерокопий к банкам. В Украине такого сервиса еще нет. Поэтому о подобных мобильных приложениях говорить рано", - добавляет Алексей Кущ.

В Украине заработал механизм BankID. Он позволяет осуществлять более 70 административных и банковских услуг дистанционно. Постановление НБУ "О системе BankID Национального банка" вступило в силу 5 ноября 2018-го. Подключение к системе бесплатное. Чтобы пройти идентификацию, нужно быть клиентом банка, который подключился к системе BankID.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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