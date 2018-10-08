Дорогой бензин: как снизить цены на автозаправках

Цену на бензин можно регулировать с помощью акциза. Фото: Кореспондент

Чтобы выровнять перекос на рынке топлива в Украине, нужно уменьшить акциз на бензин и увеличить на газ.

"Сегодня акциз бензина А-95 составляет около 260 евро. При этом на газ - 53 евро", - говорит совладелец сети АЗС KLO Вячеслав Стешенко, пишет Новое время.

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Если вырастет акциз, автомобильный газ не подорожает.

"У государства есть все инструменты, чтобы бензин стал дешевле за счет акциза. Но весь акциз идет на ремонт дороги. Осталось решить: либо потом ремонтируем автомобили, или платим за бензин немного больше и ремонтируем дороги", - подытожил Стешенко.

В мире нефть по состоянию на 8 октября стоит $83,39 за барр. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, если нефть подорожает на 10%, то цены на заправках вырастут в пределах 5%. Каждые $10 на барреле - это 1,5 грн на литре топлива. Если нефть будет стоить $100 за барр., то бензин подорожает до 40 грн за литр.