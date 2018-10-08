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понедельник, 08 октября 2018 12:49

Бензин ощутимо подорожал: цены на 8 октября

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Бензин ощутимо подорожал: цены на 8 октября
В среднем литр бензина подорожал на 20-70 коп. Фото: rama.com.ua

В Украине после выходных бензин в среднем подорожал на 20-70 коп./л.

В сети AMIC топливо в среднем выросло в цене на 20 коп. Литр А-92 подорожал до 31,99 грн, А-95 - до 32,99 грн. Бензин марки А-95+ стоит 33,99 грн/л. Дизельное топливо выросло в цене на 50 коп. - до 31,99 грн/л. На АЗС ОККО и WOG ДТ также добавил 50 коп. Стоит 33,49 грн/л, передает enkorr.

Сеть SOCAR продает бензин и дизтопливо на 50-70 коп. дороже, чем было перед выходными. Бензин А-92 стоит 34,49 грн/л, А-95 - 35,49 грн/л, А-95+ - 36,49 грн/л, ДТ - 33,19 грн/л. На 70 коп. подорожали все виды топлива в сети "Надежда".

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На 3-70 коп. подняли цены сети Shell, Glusco, "БРСМ-Нафта", Chipo и Luxwen.

В мире нефть по состоянию на 8 октября стоит $83,39 за барр. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, если нефть подорожает на 10%, то цены на заправках вырастут в пределах 5%. Каждые $10 на барреле - это 1,5 грн на литре топлива. Если нефть будет стоить $100 за барр., то бензин подорожает до 40 грн за литр.

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