Дорогое удовольствие: владельцы элитных авто заплатили миллионные налоги

За каждую элитную машину в Украине в среднем заплатили по 25 тыс. грн налога. Фото: Depositphotos

В Украине на 1 августа насчитали 3588 элитных авто.

Их владельцы заплатили 90 млн грн транспортного налога, передает Государственная фискальная служба.

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Автомобили премиального класса составляют 0,05% общего автопарка страны. За каждую элитную машину в Украине в среднем заплатили по 25 тыс. грн налога.

Элитными называют машины возрастом не более 5 лет. Стоят такие авто больше 1,57 млн грн.

Министерство внутренних дел инициировало изменение порядка регистрации, снятия с учета и перерегистрации автомобилей. Ведомство хочет вернуть старые порядки, которые действовали до 2015-го, и обязать автомобилистов проходить дополнительную проверку. Осуществлять ее должны только эксперты МВД. Проект постановления Кабмина касательно этого разместили на сайте ведомства.