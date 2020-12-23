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четверг, 24 декабря 2020 21:45

"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
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Юля шутит, что профессия доярки помогла ей получить гражданство Финляндии
Фото: bondarchuk.juliia
Юля шутит, что профессия доярки помогла ей получить гражданство Финляндии
Юля шутит, что профессия доярки помогла ей получить гражданство Финляндии
Юля шутит, что профессия доярки помогла ей получить гражданство Финляндии
Юля шутит, что профессия доярки помогла ей получить гражданство Финляндии

Юлия Бондарчук из города Малин на Житомирщине семь лет назад переехала в Финляндию. Сейчас с мужем и сыном живут в пригороде Пєтерсаари.

"Закончила Житомирский аграрный университет и приехала работать дояркой. Не то время сельхозобразование помогало получить визу. Мой парень работал на ферме уже более полугода. Я доила коров, делала прививки, принимала роды. Сперва не хотела рассказывать, что работаю на ферме, но быстро поняла, что основное, что здесь есть работа и она приносит доход, которого достаточно для жизни", - объясняет Gazeta.ua Юлия.

По приезду, украинка была удивлена отсутствием заборов по всей стране, зелеными газонами, чистыми улицами, а также отсутствием очередей. Везде нужно записываться или брать талончик.

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"На ферме мы проработали три года. Муж сорвал спину, я тоже попортила здоровье, но это дало нам "закалку". Я перестала стесняться своей профессии и начала вести блог, в котором откровенно рассказывала о работе, нюансы жизни в стране, цены, особенности открытия визы. Шучу, что должность доярки помогла получить гражданство. Именно на ферме я получила свою первую визу и проработала большую часть, которая нужна для получения гражданства".

Язык учила на курсах от центра занятости, в прошлом году сдала экзамен на знание языка и стала гражданкой Финляндии. Сейчас работает уборщицей. В блоге шутливо рассказывает, что благодаря своей профессии побывала везде, даже в местах, в которые мечтают попасть сами финны. Например, на заводе, который производит пластик, в закрытых супермаркетах. Не убирала только в самолете, но туда нужен спецдопуск.

"На самом деле, в этом году с мужем должны были идти учиться чтобы получить образование, но из - за карантина и коронавируса вынуждены отложить свои планы", - говорит Юлия.

Татьяна Зелинская из Владимира Волынского восемь лет назад переехала в Норвегию. Женщина ушла в декрет, который разделила вместе со своим мужем. Декрет здесь оплачивают лишь в первый год жизни ребенка. В течение двенадцати месяцев получают полную зарплату.

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