"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии

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Юлия Бондарчук из города Малин на Житомирщине семь лет назад переехала в Финляндию. Сейчас с мужем и сыном живут в пригороде Пєтерсаари.

"Закончила Житомирский аграрный университет и приехала работать дояркой. Не то время сельхозобразование помогало получить визу. Мой парень работал на ферме уже более полугода. Я доила коров, делала прививки, принимала роды. Сперва не хотела рассказывать, что работаю на ферме, но быстро поняла, что основное, что здесь есть работа и она приносит доход, которого достаточно для жизни", - объясняет Gazeta.ua Юлия.

По приезду, украинка была удивлена отсутствием заборов по всей стране, зелеными газонами, чистыми улицами, а также отсутствием очередей. Везде нужно записываться или брать талончик.

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"На ферме мы проработали три года. Муж сорвал спину, я тоже попортила здоровье, но это дало нам "закалку". Я перестала стесняться своей профессии и начала вести блог, в котором откровенно рассказывала о работе, нюансы жизни в стране, цены, особенности открытия визы. Шучу, что должность доярки помогла получить гражданство. Именно на ферме я получила свою первую визу и проработала большую часть, которая нужна для получения гражданства".

Язык учила на курсах от центра занятости, в прошлом году сдала экзамен на знание языка и стала гражданкой Финляндии. Сейчас работает уборщицей. В блоге шутливо рассказывает, что благодаря своей профессии побывала везде, даже в местах, в которые мечтают попасть сами финны. Например, на заводе, который производит пластик, в закрытых супермаркетах. Не убирала только в самолете, но туда нужен спецдопуск.

"На самом деле, в этом году с мужем должны были идти учиться чтобы получить образование, но из - за карантина и коронавируса вынуждены отложить свои планы", - говорит Юлия.

Татьяна Зелинская из Владимира Волынского восемь лет назад переехала в Норвегию. Женщина ушла в декрет, который разделила вместе со своим мужем. Декрет здесь оплачивают лишь в первый год жизни ребенка. В течение двенадцати месяцев получают полную зарплату.