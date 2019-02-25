Доллар стоит дешевле 27 грн

Доллар подешевел на 2 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 26 февраля установил курс доллара на уровне 26,99 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 5 коп. Стоит 30,64 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где в Украине продают самый дешевый хлеб

В обменниках доллар покупают по 27,03 грн, продают по 26,99 грн.

За евро предлагают 30,53 грн. Продают по 30,61 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

1 марта 2019 года пенсии автоматически пересчитают для 10,2 млн украинцев. Средний размер роста составит 255 грн. В то же время выплаты вырастут не меньше, чем на 100 грн.