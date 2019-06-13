Доллар подорожал впервые за четыре дня

Доллар и евро подорожали. Фото: АиФ-Украина

Национальный банк Украины на 13 июня установил курс доллара на уровне 26,40 грн. Это на 11 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 12 коп. Стоит 29,89 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,30 грн, продают по 26,59 грн.

За евро предлагают 29,65 грн. Продают по 30,12 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До конца июня доллар продолжит колебаться. Вероятно падение курса до 26 грн. Затем снова рост до 27 грн или чуть выше.