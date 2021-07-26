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вторник, 27 июля 2021 21:10

Доллар подешевеет: спрогнозировали курс на неделю

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Доллар подешевеет: спрогнозировали курс на неделю
В минувший понедельник официальный курс доллара США составил 27,23 грн. Фото: pexels.com

На этой неделе курс доллара продолжит снижаться. На межбанке американская валюта будет торговаться по 26,9 грн/долл. Банки будут продавать доллар по 26,8-27 грн.

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8 процентов", - говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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В минувший понедельник официальный курс доллара США составил 27,23 грн. За неделю курс снизился до 27,04 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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