Доллар может резко пересечь новую отметку: эксперт объяснил причины

Долар может подорожать до 28 грн pixabay.com

Доллар после заметного роста в официальных курсах НБУ 20 июля на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 27,52 грн за доллар. Такие данные сайта "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Рынок продолжает отыгрывать назначение нового главы НБУ и увеличения инфляционных и девальвационных ожиданий. В свою очередь, бездействие регулятора, который не выходил в конце прошлой недели с интервенциями, говорит о готовности к ослаблению гривны. Давление оказывают как нерезиденты, так и спекулянты", - объяснил Шевчишин.

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По его словам, сейчас рынок ждет выхода Нацбанка, чтобы определить новые границы торгового диапазона.

"И если на отрезке 27,5 гривен за доллар НБУ не выйдет с продажей валюты, то рынок может ее провалить и пойти до 28 гривен за доллар. Валютный рынок также ожидает завтрашнее размещение ОВГЗ, следит за новостями относительно коронавирус и мировыми тенденциями. Вероятно, в ближайшее время гривня будет испытывать на прочность уровень 27,5 гривен за доллар и без поддержки НБУ может сместиться в более высокий торговый горизонт", - прогнозирует специалист.

Национальный банк Украины на 20 июля установил курс доллара на уровне 27,36 грн. Это на 9 коп. больше, чем было перед выходными. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 13 коп. Стоит 31,25 грн.