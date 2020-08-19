Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн

За 29 грн украинец может купить $1,05, или €0,89. Фото: pixabay.com

В этом году Украина отмечает 29 годовщину Независимости. Соответствующее постановление и акт приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года.

За годы независимости в стране появилась собственная национальная валюта - гривна. В частности, 2 сентября 1996-го она заменила карбованцы. Gazeta.ua решила посчитать, что сегодня можно приобрести на 29 грн.

В Украине обменники продают доллары в среднем по 27,5 грн. Таким образом, за 29 грн украинец может купить $1,05, или €0,89. В то же время за эти же деньги можно получить 76,32 руб.

Например, украинские работники за час работы зарабатывают почти 29 грн, точнее с 2020-го имеют 28,31 грн. Проезд в метро или другом коммунальном транспорте столицы стоит 8 грн, или 6,5 грн, если пополнить проездной Kyiv Smart Cart на 50 поездок. То есть 29 грн хватит на 4,5 поездки. Также за эти деньги можно приобрести 2 кофе эспрессо, 1 большой кофе американо или средний латте с сиропом. В то же время полноценный обед купить не удастся. Придется выбирать - или салат из свежих овощей, или первое блюдо. Есть возможность пообедать куриной котлетой в столовых, работающих при офисах.

Еще год назад в магазинах за 29 грн можно было приобрести примерно 2 кг гречки. Крупа стоила 11-16 грн/кг. Сегодня этих денег не хватит даже на килограмм. Ведь цена выросла до 35 грн. В то же время в разгар сезона подешевели овощи борщевого набора. Лук в супермаркетах продают по 3-4 грн/кг, а это 7-9 кг на 29 грн в зависимости от магазина. В прошлом году хватило бы только на 1 кг. Удастся купить 4 кг моркови, столько же картофеля. Также денег хватит на 6 кг свеклы или 5 кг капусты.

В этом году цены на сезонные фрукты и ягоды выше, чем в аналогичный период прошлого года. Так, арбузы стоят дороже за 5 лет - 9-10 грн/кг. На 29 грн можно приобрести 3 кг ягоды. Или 1,3 кг персиков, за килограмм которых в среднем просят 40 грн. Также чуть более 1 кг яблок.

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29 грн стоит 162 мл водки или 300 мл отечественного дешевого вина. В то же время денег хватит на 1,5 бутылки пива объемом 0,5 л. Пачка сигарет с фильтром отечественных марок в июле 2020-го стоила 40,42 грн, без фильтра - 36,08 грн. Таким образом, курильщикам не хватит 29 грн на пачку сигарет.

Понятно, что этих денег недостаточно, чтобы оплатить коммунальные услуги, даже в летние месяцы. В среднем в неотапливаемый период граждане платят 1 тыс. грн за газ, воду и свет. В отопительный платежка вырастает до 3 тыс. грн и больше. В то же время 29 грн в августе населению хватит, чтобы рассчитаться за 8,9 куб. м природного газа, или 32 киловатта электроэнергии.

В июле 2020-го потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,4%. В месячном измерении цены снизились на 0,6%. В прошлом месяце инфляцию сдерживало замедление роста цен на продукты питания за счет увеличения отечественного и импортного предложений.