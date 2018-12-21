Доллар, инфляция и транш МВФ: экономические итоги года

Курс национальной валюты с начала года немного укрепился. В январе за доллар давали 28,01 грн, в декабре - 27,55 грн. Фото: Politeka

В 2018 году валютный рынок Украины демонстрировал относительную стабильность. Кроме того, курс национальной валюты с начала года немного укрепился. В январе за доллар давали 28,01 грн, в декабре - 27,55 грн.

"Благодаря такому скромному росту гривна, по итогам года может стать валютой, которая наиболее укрепилась к доллару. К концу 2019 года американская валюта может подорожать до 30 гривен", - говорит старший аналитик фирмы "Альпари" Вадим Иосуб.

МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на $3,9 млрд. Это будет способствовать росту рейтингов нашей страны. Позволит получить заимствования от Евросоюза, Всемирного банка, гарантии США под рыночные займы.

"Чтобы получить кредит МВФ, Украине пришлось увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, принять антикоррупционное законодательство, своевременно принять сбалансированный бюджет на следующий год", - отметил аналитик.

ВВП во II квартале текущего года вырос на 3,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, с 14% в начале года до 10% в ноябре замедлилась инфляция.

"В следующем году на мировую экономику и финансовую систему негативно будут влиять торговые войны, в первую очередь, между США и Китаем. Дальнейший рост ставок в США и вызванное этим продолжение падения американских акций. Последнее может коснуться долговых рынков и рынков акций развивающихся стран", - говорит Вадим Иосуб.

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По его словам, это приведет к замедлению экономического роста. Однако глобального мирового кризиса ждать не стоит.

"Риски есть в первую очередь для стран с развивающимися рынками. Но они могут быть довольно мимолетными, как это произошло в августе-сентябре 2018 года. Тогда ситуацию исправил рост ключевых ставок центробанков", - отмечает аналитик.

Он добавляет, что вероятное замедление роста мировой экономики и Китая может привести к снижению спроса на железную руду, черные металлы. Это негативно сказаться на экспортном потенциале Украины.

В конце 2018-го декабрьской девальвации гривны не будет. Такой прогноз озвучил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, подводя итоги года.