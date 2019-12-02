Долги выросли: где в Украине хуже всего оплачивают коммунальные счета

Лучше всего коммунальные счета оплачивали в Одесской, Херсонской и Запорожской областях. Фото: Уніан

В октябре украинцы заплатили 5,8 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги. То есть оплатили 83,2% от начисленной за этот месяц суммы.

За потребленную электроэнергию заплатили 3 млрд грн, передает Госстат.

В то же время долги за коммунальные услуги за октябрь выросли на 1,7%. Без учета электроэнергии составили 47,3 млрд грн.

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Лучше всего счета оплачивали в Одесской, Херсонской и Запорожской областях.

Самый низкий уровень оплаты зафиксировали в Донецкой, Сумской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Полтавской и Киевской областях. Потребители покрыли 63-80% от начисленной суммы.

Если Украина и Россия не заключат новое соглашение о транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины, то в холодные дни февраля и марта могут возникнуть технические проблемы с газоснабжением в отдельных городах.