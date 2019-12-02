Предупредили о проблемах с газоснабжением без транзита газа

Алексей Оржель министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. Фото: brdo.com.ua.

Если Украина и Россия не заключат новоє соглашение о транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины, то в холодные дни февраля и марта могут возникнуть технические проблемы с газоснабжением в отдельных городах.

"Единственным техническим риском, что может быть - это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже уменьшится давление в системе от подземных хранилищ. В наиболее холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему", - сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время совместного с руководством Нафтогаза брифинге по вопросам переговоров о транзите газа, передает "РБК-Украина".

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Он также выразил уверенность в том, что Украина и Россия договорятся о продлении транзита газа. Переговоры о транзите сейчас находятся на стадии технических консультаций. В ближайшее время страны могут начать обсуждение характеристик будущего соглашения о транзите.

28 ноября в Вене Украина и Россия провели переговоры по газу. На них обсуждали "сотрудничество" в данной сфере. В переговорах приняли участие министр энергетики России Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, а также руководители НАК "Нафтогаз" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины", сообщила пресс-служба Министерства энергетики России.