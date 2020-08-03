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понедельник, 03 августа 2020 15:48

Доходы банков упали: причины

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Доходы банков упали: причины
Чистая прибыль банков уменьшился через формирование на опережение резервов в сумме 13,1 млрд грн. Фото: НБУ

Платежеспособные украинские банки в І полугодии получили 23,8 млрд грн чистой прибыли. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, на 1 июля из 75 платежеспособных банков 59 получили чистую прибыль в размере 26,3 млрд грн. В то же время 16 банков получили убытки на 2,5 млрд грн, передает пресс-служба НБУ.

Наибольшую прибыль получил Приватбанк - 14 млрд грн. Также группа банков с иностранным капиталом, кроме российского.

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Чистая прибыль банков уменьшилась из-за формирования на опережение резервов в сумме 13,1 млрд грн. Это предусмотрено международными стандартами финансовой отчетности.

Кроме того, на комиссионных доходах банков негативно сказалось снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты, рост неплатежей по кредитам. Впервые за последние 4 года он сократился на 1,5% - до 20,5 млрд грн. В то же время объемов чистых процентных и комиссионных доходов банкам хватает, чтобы покрывать административные расходы.

Украинские банки снижают ставки по депозитам. Больше всего упала доходность гривневых вкладов. Правда, наименее выгодными остаются валютные сбережения. Вклады в долларах и евро банки берут максимум под 1,78%.

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03
августа

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