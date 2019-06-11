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вторник, 11 июня 2019 11:26

До конца лета обещают "курсовые качели"

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До конца лета обещают &quot;курсовые качели&quot;
Доллар и евро снова подешевели. Фото: www.rbc.ua

Национальный банк Украины на 11 июня установил курс доллара на уровне 26,37 грн. Это на 22 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 18 коп. Стоит 29,80 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

В обменниках доллар покупают по 26,37 грн, продают по 26,60 грн.

За евро предлагают 29,75 грн. Продают по 29,85 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

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За прогнозами аналитиков, на этой неделе доллар продолжит дешеветь. На межбанке может торговаться вблизи 26,1 грн. Наличный доллар - 26-26,3 грн.

"Со середины февраля доллар колеблется в диапазоне 26,1 – 27,3 грн, что говорит о равновесии курса в данных границах. При этом он совершает регулярные колебания от верхней границе коридора к нижней, и наоборот. Причем, для движения валюты вверх или вниз в указанных границах серьезных макроэкономических причин не нужно. Достаточно случайных, краткосрочных и спекулятивных факторов. А устойчивость этого диапазона объясняется тем, что у его нижней границы НБУ начинает покупать валюту. А у верхней - наоборот, продавать", - говорит Вадим Иосуб, старший аналитик фирмы "Альпари".

Аналитик отметил, что до конца июня доллар продолжит колебаться в существующих рамках. Вероятно падение курса до 26 грн. Потом снова рост до 27 грн или чуть выше.

"Ближе к концу лета дальнейшую динамику гривны определят иностранцы, вложившиеся в гривневые ОВГЗ. Укрепление, или, напротив, девальвация гривны будет зависеть от того, как они себя поведут при погашении облигаций. Захотят реинвестировать полученные деньги в новые выпуски облигаций, или решат купить валюту и забрать капиталы", - отметил Иосуб.

К концу 2019-го доллар подорожает до 27,4 грн. В 2022 году курс уже составит 30,7 грн, говорится в прогнозе Кабмина. На его основе приняли среднесрочную стратегию управления государственным долгом.

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Дата
11
июня

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