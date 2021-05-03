До июля электричество не будет дорожать

Если бы правительство не продлил фиксированную цену на электричество, тарифы бы выросли. Фото: pixabay.com

Кабинет министров опубликовал постановление о продлении до 30 июня тарифа на электроэнергию для населения.

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей - 1,68 грн за кВт-ч, сообщает УНІАН

Если бы правительство не продлило срок действия фиксированной цены, тарифы на электроэнергию для населения с 1 мая стали бы рыночными, выросли в два-три раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин анонсировал массовое переоформление субсидий

Государственные компании Енергоатом и Укргідроенерго должны до 15 мая заключить с поставщиками универсальных услуг договоры о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

В марте Кабмин продолжал действие фиксированной цены на электроэнергию для населения и ряда других потребителей.

Новый председатель Нафтогаз України Юрий Витренко рассказал о путях снижения цены на газ.