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понедельник, 03 мая 2021 11:55

До июля электричество не будет дорожать

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До июля электричество не будет дорожать
Если бы правительство не продлил фиксированную цену на электричество, тарифы бы выросли. Фото: pixabay.com

Кабинет министров опубликовал постановление о продлении до 30 июня тарифа на электроэнергию для населения.

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей - 1,68 грн за кВт-ч, сообщает УНІАН

Если бы правительство не продлило срок действия фиксированной цены, тарифы на электроэнергию для населения с 1 мая стали бы рыночными, выросли в два-три раза.

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Государственные компании Енергоатом и Укргідроенерго должны до 15 мая заключить с поставщиками универсальных услуг договоры о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

В марте Кабмин продолжал действие фиксированной цены на электроэнергию для населения и ряда других потребителей.

Новый председатель Нафтогаз України Юрий Витренко рассказал о путях снижения цены на газ.

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Дата
03
мая

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