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четверг, 29 апреля 2021 23:31

Назвали условия снижения цены на газ

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Назвали условия снижения цены на газ
Цена на газ может быть ниже. Фото: Лига

Новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал о путях снижения цены на газ в Украине.

Совместно с руководством "Укргаздобычи" будут проработаны как возможности увеличения добычи, так и, соответственно, развития рынка. Это должно привести к снижению цены, заявил он в интервью " Интерфакс-Украина".

"Укргаздобыча" должна больше добывать и, соответственно, больше давать на рынок - на прозрачных условиях, равных для всех. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить "Нафтогаз" в монополизме, чтобы действовали честные правила игры, одинаковые для всех", - пояснил Витренко.

Еще одна возможность для снижения цены он называет давление "Нафтогаза" на "Газпром".

"Мы не собираемся возобновлять прямые закупки газа в России - речь не об этом, а о том, что газ, который Украина закупает у европейских компаний, будет дешевле", - сказал Витренко.

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Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр, что на 1,10 гривен дороже, чем в январе - апреле (6,86 гривен).

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