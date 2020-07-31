Для предпринимателей в Украине запустят образовательный сериал

Сериал "Финансовая грамотность для предпринимателей" сейчас доступен на платформе "Дия.Бизнес". Фото: Pixabay

Образовательный сериал "Финансовая грамотность для предпринимателей" запустило Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке IFC и Всемирного банка.

Сериал раскрывает практические темы и инструменты для предпринимателей, заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

"Сериал "Финансовая грамотность для предпринимателей" уникален в своем подходе к пониманию базовых основ управления финансами. Его материалы содержат 12 вступительных серий, где в простом формате для предпринимателей будут обсуждены аспекты управления финансами вместе с экспертом бизнес-финансов и основателем агентства Consulting Solutions Agency Андреем Якшиним", - отметила она.

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По ее словам, в фильме расскажут о том, что такое выручка, прибыль и операционные расходы, чем отличается прибыль и деньги, что такое кассовые разрывы и как их преодолеть, что такое баланс и почему он важен, как посчитать точку безубыточности и прочее.

Также в рамках курса предприниматели получат 11 документов с шаблонами и пошаговыми инструкциями, 8 специальных серий, где предприниматель вместе с экспертом на конкретном примере сможет построить финансовую модель бизнеса в Excel.

Участникам курса также предложат дополнительно ознакомиться с материалами от экспертов из частного сектора по привлечению грантов, кредитов, инвестиций, а также как найти альтернативное финансирование для своего бизнеса.

Сериал "Финансовая грамотность для предпринимателей" сейчас доступен на платформе "Дия.Бизнес".

Образовательный сериал о кибербезопасности под названием "Киберняня" представило Министерство цифровой трансформации. В сериале рассказывается о том, как минимизировать риски потери конфиденциальной информации, предупредить кибератаки или кибермошенничество, а также как восстановиться после действий злоумышленников, сообщила пресс-служба ведомства.