Для чего модернизируют газотранспортную систему Украины

Украина перестроит ГТС для транзита меньшего объема газа. Фото: "Фокус"

Оператор газотранспортной системы Украины будет заниматься модернизацией, чтобы транспортировать небольшие объемы газа на уровне 40 млрд куб в год.

"Сейчас уже есть понимание, что, скорее всего, будет плюс-минус 40 млрд куб, и под эти мощности мы будем перестраивать систему. Это значит, что мы будем вкладывать средства в модернизацию только тех компрессорных станций, которые будут использоваться, а остальные будем постепенно выводить из эксплуатации", - сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью "Интерфакс-Украина".

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Сейчас у оператора ГТС готовят технико-экономическое обоснование этой модернизации. Решение должно утвердить правительство.

"Сами трубы выкапывать никто не будет, потому что это экономически нецелесообразно", - отметил Макогон.

Запуск газопровода "Турецкий поток" снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 млрд куб. м. Украина ищет новые возможности для привлечения инфраструктуры "старого" Трансбалканского газопровода.