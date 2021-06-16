Для борьбы с мошенниками. НБУ меняет правила перевода денег

НБУ меняет правила перевода денег. Фото: Украинская правда

Национальный банк Украины вводит новые правила отправки денег через банки, чтобы исключить возможность перехвата кодов, подтверждающие транзакции.

Данные нововведения коснутся клиентов всех украинских финансовых учреждений, включая "Ощадбанк", "Приватбанк" и "Монобанк", сообщает пресс-служба НБУ.

Суть изменений проста – теперь клиенты банка, желающие перевести деньги на счёт другого человека, должны ввести пароль, чтобы защитить транзакцию от перехвата.

Происходить это будет следующим образом:

пользователь активирует запрос на перевод денег в кабинете интернет-банкинга;

на его телефон приходит код, который нужно ввести, чтобы подтвердить процедуру;

после введения деньги зачисляются на счет получателя.

Код будет гораздо больше, чем это принято в современных банковских системах – минимум в нем будет содержаться восемь символов. Пароль одноразовый и действует только 10 минут.

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В странах Евросоюза начали действовать новые правила ввоза и вывоза наличных. Все въезжающие на территорию ЕС или выезжающие из нее, обязаны заполнить декларацию о наличных на сумму € 10 тыс. и более. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства, а также задерживать незадекларированную наличность.