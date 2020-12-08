Дешевые реагенты по завышенным ценам: как понять, что тест на коронавирус дал ошибочный результат

Украинские лаборатории покупают дешевые реагенты сомнительного качества. Фото: pexels.com

Со спорными результатами тестов на коронавирус столкнулись тысячи украинцев. Лаборатории используют дешевые российские, украинские или китайские реагенты, что приводит к ошибочным результатам.

В Украине тест на Covid-19 может показать отрицательный результат даже у того, кто на самом деле болен коронавирусом. Цена такого исследования достигает 1,5-2,5 тыс. грн. Этих денег хватило бы на покупку дорогих и точных реагентов, рассказывает Obozrevatel.

Вместо этого украинские лаборатории покупают дешевые реагенты сомнительного качества и просят переплатить за них в несколько раз больше реальной стоимости. Однако часто украинские тесты не имеют сертификацию в ЕС и не соответствуют международным стандартам качества.

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Сейчас только одна лаборатория в Киеве использует тест-системы, которые признают в ЕС. Остальные либо не раскрывает информацию, или предпочитает более дешевые аналоги.

Если симптомы только проявились, и вы сделали тест в той лаборатории, которая пользуется дешевыми реагентами, вероятно, вы получите ложноотрицательный результат.

Чтобы минимизировать вероятность получения ложного результата, нужно придерживаться простых правил. Во-первых, доверять можно только тем лабораториям, которые используют тесты с высокой чувствительностью. Чем меньшее количество копий вируса обнаруживает тест-система, тем лучше.

Также желательно не пользоваться услугами лабораторий, которые не требуют показать паспорт и берут анализ только из ротовой полости или только из носа.

Украина закупит 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.