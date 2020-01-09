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пятница, 10 января 2020 20:15

Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
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Денис Лисицкий уверяет, что продает не менее 100 чашек кофе в день
Фото: Фото предоставлены Денисом Лисицким
Денис Лисицкий уверяет, что продает не менее 100 чашек кофе в день
Денис Лисицкий уверяет, что продает не менее 100 чашек кофе в день
Денис Лисицкий уверяет, что продает не менее 100 чашек кофе в день
Денис Лисицкий уверяет, что продает не менее 100 чашек кофе в день

Предприниматель Денис Лисицкий из Доброполья пять лет назад открыл первый в городе " киоск кофе с собой, а в прошлом году к бизнесу добавился еще киоск с обжаривания кофе.

"В 2015 году поехал во Львов, там посмотрел на атмосферу, попробовал кофе и загорелся идеей создать кофейный бизнес, - вспоминает Денис. - К тому кофе не пил, совсем. Имел на то время магазин обуви и занимался торговлей".

Никто не верил, что в небольшом городе можно зарабатывать на кофе. Прежде чем начать дело, Денис учился в интернете: просматривал учебные курсы, оборудование. Как раз в то время международная организация по миграции при поддержке правительства Японии давала деньги на открытие собственного дела.

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"Выиграл 21 тысячу гривен, а вложил втрое больше. По условиям гранта средства давали на новое оборудование, решил взять машину по приготовлению кофе, которая стоила вдвое дороже. Вложил в аренду и ремонт киоска, оборудование для приготовления коктейлей, холодильники, в общем вложения составляли до 120 тысяч гривен", - вспоминает бизнесмен.

Назвал кофе по-шахтерски: "убойный кофе". В городе много шахтеров и такое название задевала. Это была первая кофейня кофе с собой. Нашел бариста, который учился в столице и взял его на работу. За три месяца работы кофейня вышла на небольшую прибыль, а вложенные деньги смог вернуть в течение года.

"Большую роль сыграло место, потому что мой киоск расположен в самом центре, рядом с большим супермаркетом. Здесь часто гуляют мамы с детками. Ежедневно продаем до сотни чашек в день. Этот бизнес сезонный: лучше кофе продается в ноябре. Потом весной в апреле-мае, а зима наоборот не очень хороший период для продажи", - говорит Денис.

Назвал кофе по-шахтерски: "убойный кофе"

Стакан экспрессо сначала стоил 7 гривен, сейчас цена выросла до 14 гривен.

"Долго подстраивался под местные вкусы, элитную кофе у нас не поняли. Кофейная культура в тот период отсутствовала, большинство не знали, что такое эспрессо, потому что привыкли пить растворимый кофе. И, если в крупных городах, лучшим считается кофе сорта арабика, то у нас ее не восприняли. Многим посетителям этот кофе казался невкусным и кислым. Пришлось создавать свои купажи. В кофе добавил другой сорт робусту и лишь тогда стали ее покупать", - говорит предприниматель.

Выгоднее всего брать мешок кофе, тогда цена действительно ниже.

В прошлом году попытался самостоятельно жарить кофе. Под расширение бизнеса снова написал гранд. На этот раз участвовал в проекте" Куркуль", который популярен на Донетчине. На полученные 500 тысяч гривен приобрел турецкую машинку для обжарки кофе и взял на работу двух людей. Кофейные зерна начал покупать через украинских поставщиков.

"Выгоднее всего брать мешок кофе, тогда цена действительно ниже. Я это не всегда себе могу позволить. С прошлого года начали продавать обжаренный кофе отдельно. Килограмм стоит от 200 до 720 гривен. Уже имею постоянных клиентов, которые заказывают эксклюзивную прожарку или сорта", - говорит Денис.

Жарить кофе для одной кофейни невыгодно, поэтому владелец ищет и другие рынки сбыта.

С 13 декабря 2019-го Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%. Это связано с меньшими темпами роста цен. В годовом измерении инфляция в ноябре замедлилась до 5,1%. Этому способствовало укрепление курса гривни, низкие цены на энергоресурсы, расширение предложения отдельных продуктов питания.

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