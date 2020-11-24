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вторник, 24 ноября 2020 07:30

Денег от МВФ до конца года не будет

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Денег от МВФ до конца года не будет
Это позитивный сигнал финансовым рынкам, который позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ. Фото: Reuters

В 2020 году не следует ждать получения нового транша от МВФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в эфире телеканала ICTV.

"Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет... Это позитивный сигнал финансовым рынкам, который позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам", - сказал он.

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Исполнительный совет Фонда 9 июня 2020 года утвердил программу кредитования stand-by для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев. 1-й транш суммой $2,1 млрд мы получили сразу. Для последующих выплат Украина должна выполнить условия МВФ относительно проведения реформ и реализации целей заключенного меморандума. В этом году должны были получить еще 2 транша от МВФ по $700 млн, а также €600 млн помощи от Евросоюза и $350 млн от Всемирного банка. Однако сейчас МВФ заморозил сотрудничество.

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