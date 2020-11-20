Сможет ли Украина перекрыть крупнейший в истории дефицит бюджета без МВФ

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 243
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 639
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 603
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 360
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 468
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 396
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1233
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1575
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 486
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 180
Фото
Все фото
19
3
3
3
10
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Задержали членов группировки, которая похищала людей
Задержали членов группировки, которая похищала людей
Задержали военного, который выращивал дома каннабис: фото
Задержали военного, который выращивал дома каннабис: фото
Путешественник нашел в Карпатах уникальную хижину
Путешественник нашел в Карпатах уникальную хижину
Топ-10 свадебных фото, которые удивляют оригинальностью
Топ-10 свадебных фото, которые удивляют оригинальностью
Видео
Все видео
Бизнесмены без штанов обратились к властям касательно карантина выходного дня
Бизнесмены без штанов обратились к властям касательно карантина выходного дня
Коронавирус в Украине: имеем новый суточный рекорд
Коронавирус в Украине: имеем новый суточный рекорд
Как крестьяне боролись с властью накануне Голодомора
Как крестьяне боролись с властью накануне Голодомора
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
Пожары на Луганщине: в ГБР считают виновными спасателей
Пожары на Луганщине: в ГБР считают виновными спасателей
Интервью
1/5
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 72
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2052
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 450
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 729
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Просмотров: 360
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 ноября 2020
Просмотров: 54
Прототип
"Сьогодні у вас є спогади з…" – пише Facebook. Точно, є. Якась річниця презентації в "Купідоні". Ось і фото зрина. Рука мимохіть ...
пятница, 20 ноября 2020 16:14

Сможет ли Украина перекрыть крупнейший в истории дефицит бюджета без МВФ

  Комментировать
Сможет ли Украина перекрыть крупнейший в истории дефицит бюджета без МВФ
Сергей Фурса: Если выполним домашнее задание, можем рассчитывать на деньги через три-четыре месяца. Фото: Reuters

Украинская власть вообще не демонстрирует желания реализовывать взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Выглядит словно президент и его окружение даже не понимают, в котором угрожающем положении оказалась страна. Сейчас есть кризис доверия к Украине со стороны западных финансовых партнеров. Частично его вызвала отставка бывшего председателя Национального Банка Якова Смолия. Другие причины: нереалистичный бюджет и разрушение реформ, которые внедрялись предыдущей властью под давлением того же МВФ. Фактически сейчас видим уничтожение всей антикоррупционной структуры в государстве", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ не дает транш: чем это грозит экономике и украинцам

По его мнению, до конца года транш точно не получим.

"Если выполним домашнее задание, можем рассчитывать на деньги через 3-4 месяца. Без помощи Международного валютного фонда сможем профинансировать дефицит бюджета в лучшем случае на половину", - добавляет Сергей Фурса.

Исполнительный совет Фонда 9 июня в 2020-м утвердил программу кредитования stand-by для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев. Первый транш в размере $2,1 млрд мы получили сразу. Для последующих выплат Украина должна выполнить условия МВФ по проведению реформ и выполнения целей заключенного Меморандума. В этом году должны были получить еще 2 транша от МВФ по $700 млн, а также €600 млн помощи от Евросоюза и $350 млн от Всемирного банка. Однако сейчас МВФ заморозил сотрудничество.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сможет ли Украина перекрыть крупнейший в истории дефицит бюджета без МВФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Создали первую украинскую бумажную фабрику

Джеймс Бонд руководил украинским самолетом

Британки прислали более тысячи карточек на ткани для платья принцессе

Подписали документ, благодаря которому Украина отдалилась от России

Олег Блохин забил последний гол

Патент на трехцветный светофор продали за $40 тыс.

Осужденный высокопоставленный военный покончили жизнь самоубийством

На счету 53 убийства: задержали кровавого маньяка

Самое читаемое
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
12
 Просмотров: 10872
Порошенко ответил Зеленскому: &quot;Это уже агония&quot;
Порошенко ответил Зеленскому: "Это уже агония" Просмотров: 9990
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
 Просмотров: 9450
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
 Просмотров: 8623
Врач рассказал об опасности &quot;тихой гипоксии&quot; во время коронавируса
Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" во время коронавируса Просмотров: 5643
Общество
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
 Просмотров: 72
София Ротару даст концерт в России
София Ротару даст концерт в России Просмотров: 162
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
19
 Просмотров: 1674
Назвали самые дорогие города в мире. Киев стал дешевле
Назвали самые дорогие города в мире. Киев стал дешевле Просмотров: 126
ТРЦ и магазины изменили график работы в будние дни
ТРЦ и магазины изменили график работы в будние дни Просмотров: 450
Больше всего комментируют
9
Зеленскому стали больше доверять - опрос
6
Обыск музея - часть продуманной игры, чтобы дискредитировать Майдан - Вятрович
5
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
4
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
3
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные
Голосов: 53976
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть