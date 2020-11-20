Сможет ли Украина перекрыть крупнейший в истории дефицит бюджета без МВФ

Сергей Фурса: Если выполним домашнее задание, можем рассчитывать на деньги через три-четыре месяца. Фото: Reuters

Украинская власть вообще не демонстрирует желания реализовывать взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Выглядит словно президент и его окружение даже не понимают, в котором угрожающем положении оказалась страна. Сейчас есть кризис доверия к Украине со стороны западных финансовых партнеров. Частично его вызвала отставка бывшего председателя Национального Банка Якова Смолия. Другие причины: нереалистичный бюджет и разрушение реформ, которые внедрялись предыдущей властью под давлением того же МВФ. Фактически сейчас видим уничтожение всей антикоррупционной структуры в государстве", - говорит эксперт.

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По его мнению, до конца года транш точно не получим.

"Если выполним домашнее задание, можем рассчитывать на деньги через 3-4 месяца. Без помощи Международного валютного фонда сможем профинансировать дефицит бюджета в лучшем случае на половину", - добавляет Сергей Фурса.

Исполнительный совет Фонда 9 июня в 2020-м утвердил программу кредитования stand-by для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев. Первый транш в размере $2,1 млрд мы получили сразу. Для последующих выплат Украина должна выполнить условия МВФ по проведению реформ и выполнения целей заключенного Меморандума. В этом году должны были получить еще 2 транша от МВФ по $700 млн, а также €600 млн помощи от Евросоюза и $350 млн от Всемирного банка. Однако сейчас МВФ заморозил сотрудничество.