День медицинской сестры: какие зарплаты предлагают в Украине

В Киеве медсестрам предлагают зарплату 12-15 тыс. грн. Фото: Елена Луценко

12 мая отмечается Всемирный день медицинской сестры. В Украине насчитывается около 300 тыс. специалистов, имеющих медсестринское образование, по данным Министерства здравоохранения.

В течение последних трех месяцев на сайтах трудоустройства было размещено около 1,7 тыс. вакансий медицинских сестер. В среднем по Украине им предлагают зарплату в пределах 10 тыс. грн.

Больше возможностей найти работу в крупных городах - Киеве, Харькове, Одессе, Днепре. Есть вакансии в государственных и частных больницах, медицинских центрах. В Киеве медсестрам предлагают зарплату 12-15 тыс. грн, в Харькове - 10-12 тыс, Одессе - 7-10 тыс, Днепре - 10-14 тыс, рассказали Gazeta.ua специалисты Jooble.

Также в крупных городах популярная услуга - вызов медсестры на дом. Сделать инъекцию стоит 50-300 грн, капельница - 200-350, клизма - 150-350, перевязка - от 200 грн, обработка пролежней - от 150.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала пандемии из Украины ухали 66 тыс. медиков - центр Разумкова

Украинских медсестер приглашают работать в Польшу. Обещают зарплату 15-30 тыс. грн. Есть вакансии в больницах, домах престарелых. Чтобы получить работу, нужно сдать экзамен на знание языка, подтвердить свой диплом, пройти стажировку.

В Днепре в областной больнице им. Мечникова не хватает медперсонала. Из-за низкой зарплаты более 200 работников поехали работать за границу, сообщил гендиректор больницы Сергей Рыженко. Полтора десятка врачей выехали еще до начала эпидемии.