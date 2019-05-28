Декретные выросли: сколько денег получают украинки

Отпуск по беременности и родах длится 126 календарных дней. Фото: Уніан

В Украине в январе-апреле на 25,6% выросли декретные.

"Размер среднедневного пособия по беременности и родам вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За апрель составил 245,1 гривен", - сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования.

Традиционно отпуск по беременности и родам длится 126 календарных дней. Таким образом, средняя сумма декретных составляет 30,9 тыс. грн.

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В течение 4 месяцев 2019-го Фонд соцстрахования направил на финансирование пособия по беременности и родам 1,1 млрд грн.

В общем пособие по беременности и родам получает застрахованное лицо. Эти средства компенсируют потерю заработной платы за период отпуска по беременности и родам.

С апреля в Украине ввели новые социальные выплаты многодетным семьям. На третьего и каждого последующего ребенка ежемесячно платить 1,7 тыс. грн. Деньги будут начислять на детей до 6 лет.