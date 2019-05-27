Дефолта не будет: Гройсман ответил на предложение Коломойского

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в Украине нет оснований объявлять дефолт. Фото: Уніан

Украина должна сохранять репутацию ответственной страны.

Так ответил премьер-министр Владимир Гройсман на предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт в стране. По словам премьера, Украина выполняет свои обязательства, а населению не нужны финансовые кризисы, передает Урядовий портал.

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"Считаю, что даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности. Наша задача - добросовестно обслуживать долги, заниматься тем, чтобы экономика росла", - объяснил Гройсман.

Он отметил, что от дефолта пострадают рядовые украинцы.

Коломойский считает, что Украина должна объявить дефолт. Действовать так, как в свое время Греция. 2015-го она стала первой развитой страной, которая не оплатила по кредиту МВФ, хотя и временно.