"Чтобы эффективно управлять деньгами, нужно постоянно вести учет" – финансист

Финансист Роман Бабицкий: "Чтобы эффективно управлять деньгами, нужно постоянно вести учет". Фото предоставил Роман Бабицкий

Типичная ошибка начинающего инвестора: вытащить деньги из-под матраса и вложить их в один бизнес, рассказал журналу "Країна" финансист Роман Бабицкий.

"Капитал нужно дробить на пять-шесть частей и вкладывать в разные компании, а не в однотипные. Потому что треть из них наверняка ваши деньги потеряют", - говорит он.

Тысяча долларов не та сумма, с которой следует начинать инвестировать, считает финансист.

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"Если доход семьи – 2 тысячи долларов в месяц, а откладываете 500, то эти деньги лучше инвестировать в себя. Для начала нужно иметь хотя бы 10 тысяч. Тогда уже можно рассчитывать на существенную прибыль. Чтобы эффективно управлять деньгами, нужно постоянно вести учет. У меня в смартфоне есть приложение, куда уже два года вношу каждый расход. Есть специальная статья расходов для кофе и карта для такси. Кладу на нее 3 тысячи гривен и месяц не переживаю. Но прежде, чем задуматься об инвестициях, нужно решить вопрос с финансовой подушкой. Она должна составлять 6-12 прожиточных минимумов конкретной семьи в месяц. Тогда, если человек останется без дохода, то не будет паниковать, а будет полноценно жить. Это могут быть деньги на коротком депозите в банке, но я склоняюсь к наличным", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Романом Бабицким читайте в журнале "Країна".

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