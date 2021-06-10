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четверг, 10 июня 2021 21:11

Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо

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В Украине сейчас действует государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Каждое 1, 10, 20 число месяца стоимость рассчитывается Кабмином. Эта цена является предельной. Нет никаких рыночных факторов. Ранее угадывали, куда пойдут цены. А сейчас смотришь сайт Минэкономики - вот и все прогнозы. Никогда госрегулирование ничего хорошего никому не приносило, рассказал Gazeta.ua директор "Консалтинговой группы" А-95 "Сергей Куюн.

Автор: Елена Луценко
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"После введения госрегулирования у всех участников рынка была депрессия. Но Кабмин пересмотрел формулу ценообразования и учел логистические особенности снабжения. Наценка, которую установили - это деференциал, который прилагается к котировкам. Он был увеличен на 27 долларов. Это соответствует премиям, которые ранее не были учтены и какие компании платят иностранным поставщикам. Таким образом приблизили формулу к реальности. Этот подход считается более адекватным и позволит конкурировать сетям даже при наличии госрегулирования", - говорит эксперт.

По его словам, рынок очень быстро отреагировал на уменьшение поставок бензина А-95 из Беларуси.

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"Увеличили поставки морем. Законтрактовали несколько небольших танкеров, завезли из Литвы 10 тысяч тонн бензина. На 5 тысяч тонн нарастил поставки Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Также в мае на рынке были сформированы запасы. Поэтому нормально пройдем июнь-начало июля. И сами белорусы поняли, что погорячились. Сначала заявили, что все-таки дадут 10 тысяч тонн 95-го бензина, потом сказали — 20 тысяч тонн", - подытожил Сергей Куюн.

В среднем по Украине бензин марки А-92 стоит 27,89, 95-й - 28,79, дизтопливо - 27,17 гривен. Сжиженный газ - 15,74 гривен за литр. При этом есть минимум и максимум. 95-й бензин можно купить самое дорогое за 29,92 гривен и за 27,50. Самый дорогой бензин А-92 предлагают по 29,75. Минимальная его цена 26,50. По дизелю масимум составляет 30,98 гривен, минимум - 25,70. Автогаз самый дорогой по 16,49, самый дешевый по 15,10 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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Дата
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