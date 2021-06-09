Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого

Регулирование цен на горючее полностью изменило ситуацию на рынке. Появился потолок по ценам, по которым надо работать, рассказал Gazeta.ua аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко.

Автор: Елена Луценко Сети пересмотрели свои программы лояльности. С некоторых видов горючего сняли бонусы

Что происходит на рынке топлива?

Сети пересмотрели свои программы лояльности. С некоторых видов горючего сняли бонусы. Сейчас лето, сезон увеличенного потребления нефтепродуктов. Обычно предлагали очень много разнообразных акций, все сети что-то разыгрывали, было много подарков. Сейчас ничего такого нет. Изменились условия реализации. Нет уже такой прибыли, которую ранее планировали получать за другой наценкой. Маркетологи всех компаний адаптируются к новым условиям и разрабатывают новые фишки, чтобы привлечь внимание к своей сети. Теперь многие акции на услуги и товары магазинов, кафе на заправках. А должны предлагать скидки по горючее. Это результат вмешательства государства в регулирование цен.

Какие установились цены?

Премиальный сегмент держится на предельных показателях по расчетам. Все три сегмента так и остались. Есть горючее премиум класса, среднего и эконом. Изменилась наценка. Еще зимой можно было видеть наценку 7-9 гривен. Сейчас в среднем по Украине наценка по дизтопливу - 3,63 гривны на литре. Это если сеть торгует по почти 27 гривен за дизтопливо. Некоторые продают его по 29-30 гривен. По бензину А-95 наценка составляет 1,33 гривен, по А-92 - 1,36. В среднем по Украине бензин марки А-92 стоит 27,89, 95-й - 28,79, дизтопливо - 27,17 гривен. Сжиженный газ - 15,74 гривен за литр. При этом есть минимум и максимум. 95-й бензин можно купить самое дорогое за 29,92 гривен и за 27,50. Самый дорогой бензин А-92 предлагают по 29,75. Минимальная его цена 26,50. По дизелю масимум составляет 30,98 гривен, минимум - 25,70. Автогаз дорогой по 16,49, самый дешевый по 15,10 грн.

Что изменилось после уменьшения поставок из Беларуси?

Все преждевременно переполошились. Белорусское топливо все равно в Украину поставляется, хотя объемы значительно меньше. Новости раздули и надо еще исследовать, кто это сделал. Потому оптовая стоимость 95-го бензина сразу выросла где-то на 600 гривен на тонне. Но уже с прошлой пятницы все вернулось обратно. Коллапса нет, топливо на заправках есть. Тракторы в полях, все работает. Это было сделано, чтобы поднять ажиотаж. С заправок 95-й бензин не исчез ни на сутки. Все торговали, у всех есть запасы. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина

Чем заменили белорусский бензин?

Ранее с Мозырского нефтеперерабатывающего завода по долгосрочным контрактам мы покупали минимум 40 тысяч тонн. Было и 55 тысяч. На июнь белорусы обещают поставить 16 тысяч тонн. Недостающее топливо сможем заменить внутренними поставками. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод заявил, что увеличивает объемы производства. Нефть у них есть. Сохраняется в Одессе. Она поступает на терминал морем - привозят танкерами, а затем доставляется по трубопроводу на завод.

Какие прогнозы на будущее?

Прогнозировать что-то трудно, потому что не понятна ситуация в мире по нефти и газу. Сейчас цены бьют рекорды. А от этого зависит, по каким ценам будут продаваться нефтепродукты. Украина не является игроком на рынке нефти в мире. У нас добывается 2,5 миллиона тонн нефти в год. Вся перерабатывается внутри страны. Если бы добывали как Казахстан — 80 миллионов тонн в год, тогда бы с нами считались. Мы бы понимали, почему нефть сейчас стоит 70 долларов, а не 40, как в прошлом году.

Возможно увеличить добычу?

Все, кто занимается в Украине добычей, преимущественно специализирующихся на природном газе. Это быстрый и понятный ресурс. Его в трубу отправил и больше ни за что не отвечаешь. А нефть надо транспортировать, переработать. Здесь другие правила игры. Из-за этого у нас не занимаются нефтедобычей. Компании, которые на этом специализируются есть, но их очень мало. У нас отсутствует государственная стратегия по развитию добычи нефти и газового конденсата. У власти нет специалистов, которые это понимают. Рынок нефти и нефтепродуктов в Украине в деньгах где-то в полтора раза больше, чем газовый. Надо также уделять внимание ренте, аукционам на выдачу специальных разрешений на эти недра. Все вокруг газа крутятся. О нефти никто не заботится. Если бы занялись, то давно бы уже прекратили покупать нефть за рубежом. Мы бы нарастили собственное производство нефтепродуктов, а не импортировали бы из-за рубежа. А может и экспорт наладили. Наши нефтеперерабатывающие заводы в среднем каждый по восемь лет простаивают. Это уже трудно назвать заводом, там устаревшее оборудование. Украина ежегодно потребляет примерно 11 миллионов тонн нефтепродуктов. Собственной нефти у нас 2,5 миллиона. Остальное покупаем. Или нефть, или готовы бензины, дизель. Это неправильно. Надо увеличивать собственную добычу и загружать собственные заводы. Государственные они или частные.

Как быстро можно перейти на собственное производство?

Нам нужно модернизировать заводы. Это займет минимум полтора года. Также определиться с собственностью этих заводов. Но этим никто не занимается и поэтому мы сейчас должны переживать, будет ли работать в Беларуси Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который нам вообще не принадлежит. Надо еще посчитать, сколько мы за 10 лет выбросили денег на модернизацию и развитие этого белорусского предприятия. Бензины у них хорошие, дизель стабильный, но это не наш продукт. Об использовании русского горючего - это вопрос национальной безопасности. Нужно просто запретить покупать энергоресурсы у страны, которая на нас напала и точка.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По постановлению, разрешенная максимальная розничная наценка 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо. Нафтогаз подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа. 2 июня Кабмин внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. АЗС могут устанавливать свои надбавки от этой цены. К методике добавили расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическому контракту в сумме $27 за тонну.