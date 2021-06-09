Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого

Регулирование цен на горючее полностью изменило ситуацию на рынке. Появился потолок по ценам, по которым надо работать, рассказал Gazeta.ua аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко.
Что происходит на рынке топлива?
Сети пересмотрели свои программы лояльности. С некоторых видов горючего сняли бонусы. Сейчас лето, сезон увеличенного потребления нефтепродуктов. Обычно предлагали очень много разнообразных акций, все сети что-то разыгрывали, было много подарков. Сейчас ничего такого нет. Изменились условия реализации. Нет уже такой прибыли, которую ранее планировали получать за другой наценкой.
Маркетологи всех компаний адаптируются к новым условиям и разрабатывают новые фишки, чтобы привлечь внимание к своей сети. Теперь многие акции на услуги и товары магазинов, кафе на заправках. А должны предлагать скидки по горючее. Это результат вмешательства государства в регулирование цен.
Какие установились цены?
Премиальный сегмент держится на предельных показателях по расчетам. Все три сегмента так и остались. Есть горючее премиум класса, среднего и эконом. Изменилась наценка. Еще зимой можно было видеть наценку 7-9 гривен. Сейчас в среднем по Украине наценка по дизтопливу - 3,63 гривны на литре. Это если сеть торгует по почти 27 гривен за дизтопливо. Некоторые продают его по 29-30 гривен. По бензину А-95 наценка составляет 1,33 гривен, по А-92 - 1,36.
В среднем по Украине бензин марки А-92 стоит 27,89, 95-й - 28,79, дизтопливо - 27,17 гривен. Сжиженный газ - 15,74 гривен за литр. При этом есть минимум и максимум. 95-й бензин можно купить самое дорогое за 29,92 гривен и за 27,50. Самый дорогой бензин А-92 предлагают по 29,75. Минимальная его цена 26,50. По дизелю масимум составляет 30,98 гривен, минимум - 25,70. Автогаз дорогой по 16,49, самый дешевый по 15,10 грн.
Что изменилось после уменьшения поставок из Беларуси?
Все преждевременно переполошились. Белорусское топливо все равно в Украину поставляется, хотя объемы значительно меньше. Новости раздули и надо еще исследовать, кто это сделал. Потому оптовая стоимость 95-го бензина сразу выросла где-то на 600 гривен на тонне. Но уже с прошлой пятницы все вернулось обратно. Коллапса нет, топливо на заправках есть. Тракторы в полях, все работает. Это было сделано, чтобы поднять ажиотаж. С заправок 95-й бензин не исчез ни на сутки. Все торговали, у всех есть запасы.
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Чем заменили белорусский бензин?
Ранее с Мозырского нефтеперерабатывающего завода по долгосрочным контрактам мы покупали минимум 40 тысяч тонн. Было и 55 тысяч. На июнь белорусы обещают поставить 16 тысяч тонн. Недостающее топливо сможем заменить внутренними поставками. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод заявил, что увеличивает объемы производства. Нефть у них есть. Сохраняется в Одессе. Она поступает на терминал морем - привозят танкерами, а затем доставляется по трубопроводу на завод.
Какие прогнозы на будущее?
Прогнозировать что-то трудно, потому что не понятна ситуация в мире по нефти и газу. Сейчас цены бьют рекорды. А от этого зависит, по каким ценам будут продаваться нефтепродукты. Украина не является игроком на рынке нефти в мире. У нас добывается 2,5 миллиона тонн нефти в год. Вся перерабатывается внутри страны. Если бы добывали как Казахстан — 80 миллионов тонн в год, тогда бы с нами считались. Мы бы понимали, почему нефть сейчас стоит 70 долларов, а не 40, как в прошлом году.
Возможно увеличить добычу?
Все, кто занимается в Украине добычей, преимущественно специализирующихся на природном газе. Это быстрый и понятный ресурс. Его в трубу отправил и больше ни за что не отвечаешь. А нефть надо транспортировать, переработать. Здесь другие правила игры. Из-за этого у нас не занимаются нефтедобычей. Компании, которые на этом специализируются есть, но их очень мало. У нас отсутствует государственная стратегия по развитию добычи нефти и газового конденсата. У власти нет специалистов, которые это понимают. Рынок нефти и нефтепродуктов в Украине в деньгах где-то в полтора раза больше, чем газовый. Надо также уделять внимание ренте, аукционам на выдачу специальных разрешений на эти недра. Все вокруг газа крутятся. О нефти никто не заботится. Если бы занялись, то давно бы уже прекратили покупать нефть за рубежом. Мы бы нарастили собственное производство нефтепродуктов, а не импортировали бы из-за рубежа. А может и экспорт наладили. Наши нефтеперерабатывающие заводы в среднем каждый по восемь лет простаивают. Это уже трудно назвать заводом, там устаревшее оборудование.
Украина ежегодно потребляет примерно 11 миллионов тонн нефтепродуктов. Собственной нефти у нас 2,5 миллиона. Остальное покупаем. Или нефть, или готовы бензины, дизель. Это неправильно. Надо увеличивать собственную добычу и загружать собственные заводы. Государственные они или частные.
Как быстро можно перейти на собственное производство?
Нам нужно модернизировать заводы. Это займет минимум полтора года. Также определиться с собственностью этих заводов. Но этим никто не занимается и поэтому мы сейчас должны переживать, будет ли работать в Беларуси Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который нам вообще не принадлежит. Надо еще посчитать, сколько мы за 10 лет выбросили денег на модернизацию и развитие этого белорусского предприятия. Бензины у них хорошие, дизель стабильный, но это не наш продукт. Об использовании русского горючего - это вопрос национальной безопасности. Нужно просто запретить покупать энергоресурсы у страны, которая на нас напала и точка.
14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По постановлению, разрешенная максимальная розничная наценка 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо. Нафтогаз подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.
2 июня Кабмин внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. АЗС могут устанавливать свои надбавки от этой цены. К методике добавили расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическому контракту в сумме $27 за тонну.
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