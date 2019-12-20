Что покупали и арендовали украинцы 2019-го

В этом году больше всего квартир покупали на первичном рынке. Это связано с более низкими ценами, возможностью рассрочек и кредитов. Фото: УНН

В этом году по сравнению с прошлым годом квадратных метров в эксплуатацию сдали значительно меньше. Правда люди покупали квартиры активнее, рассказал Gazeta.ua Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

"С начала года и до осени преимущественно дорожали квартиры эконом сегмента. На них был наибольший спрос. Далее через укрепление курса гривны и уменьшение спроса цены просели. На вторичном рынке самую дешевую "однушку" можно было купить за $20-25 тысяч. На первичном в строительство вкладывались от $10 тысяч", - говорит Топал.

По его словам, больше всего квартир покупали на первичном рынке. Это связано с более низкими ценами, возможностью рассрочек и кредитов.

"2019-го люди были согласны платить больше за комплексы с полной инфраструктурой, зонированием, парками, закрытой территорией, видеонаблюдением, дворами без автомобилей. Наименьший спрос был на квартиры в среднем ценовом сегменте", - объясняет эксперт.

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В последнем квартале на 15-20% вырос спрос на квартиры, которые покупали, чтобы потом сдавать в аренду.

"Выбирали квартиры эконом- и комфорт-класса у транспортных развязок. В конце года рост стоимости аренды квартир из-за большого предложения прекратился. В некоторых сегментах цены ушли вниз на 5-7%. Арендаторы искали комфортное и современное жилье. Есть реальные случаи, когда в одном доме на одном этаже две одинаковые квартиры сдавали в аренду с разницей более 20%. Одна стоила 9 тысяч гривен. Другая - 12. В последнем случае хозяева сделали молодежный ремонт, установили современную технику. Первая "однушка" также с ремонтом, но его владельцы делали под себя. Жилье перегружено мебелью", - подытожил Топал.

В следующем году недвижимость на первичном рынке в среднем подорожает на 10%. Цены вырастут на квартиры комфорт-класса. Не существенно изменится стоимость эконом-класса.