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пятница, 20 декабря 2019 14:24

Сколько стоит арендовать квартиру на Новый год: цены

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Арендовать однокомнатную квартиру на Новый год в Киеве в среднем стоит 650 грн/сутки. Двухкомнатную - 950 грн, трехкомнатную - 1400 грн.

В Харькове цены ниже. За 450 грн можно арендовать на сутки однокомнатное жилье. За двухкомнатное надо заплатить 600 грн, трехкомнатное - 950 грн. В Днепре цены примерно такие же, передает olx.ua.

Во Львове снять "однушку" в сутки стоит 460 грн. 700 грн придется заплатить за встречу Нового года в двухкомнатной квартире, 1000 грн - трехкомнатной. В Одессе сутки в однокомнатном жилье стоят 500 грн, в двухкомнатном - 600 грн, трехкомнатном - 1250 грн.

Автор: olx.ua
  Чтобы сэкономить, можно забронировать место в хостеле. В среднем стоит 150 грн/сутки.
Чтобы сэкономить, можно забронировать место в хостеле. В среднем стоит 150 грн/сутки.

Чтобы сэкономить, можно забронировать место в хостеле. В среднем стоит 150 грн/сутки.

Встретить Новый год можно в Карпатах. В Яремче снять дом можно в среднем за 800 грн/сутки. Проживание в гостинице или на базе отдыха обойдется в 200 грн в день. В Микуличин дом стоит дороже - 1500 грн/сутки.

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В Трускавце арендовать однокомнатную квартиру в среднем можно за 400 грн/сутки. На 80 грн дороже стоит двухкомнатная - 480 грн.

В Черновцах можно снять жилье за ​​500 грн в день. В Ивано-Франковске и Виннице "однушки" сдают за 400 грн, "двушки" - 500 грн. Квартиры в Тернополе и Луцке предлагают по 500-600 грн в день. В Каменец-Подольском - 400 грн.

Чаще всего в столице арендуют квартиры стоимостью от 6 до 10 тыс. грн в месяц. В крупных городах преимущественно снимают жилье от 4 до 8 тыс. грн.

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