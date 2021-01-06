Что писать в резюме, если нет опыта работы

Самое главное, чтобы заявленные характеристики соответствовали реальности. Фото: unsplash

Произвести хорошее впечатление на работодателя можно, грамотно заполнив резюме личными качествами.

Что следует указать в резюме, если мало опыта либо нет его вообще, рассказала HR-менеджер Ольга Онащенко для Work.ua.

Она советует писать о чертах, которые демонстрируют перспективность кандидата.

"Прежде всего, это способность быстро учиться. Чтобы избежать использования шаблонной фразы, ее можно заменить на более нестандартные "открыт для новых знаний", "заинтересован в дополнительном образовании"", - говорит эксперт.

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Ольга Онащенко советует писать об инициативности, и в качестве примера указывать организованные ранее проекты. По ее словам, большинство эйчаров обращают внимание на умение кандидата работать в команде, неконфликтность, умение договариваться с людьми и выстраивать общение с любым оппонентом.

"Нужно учитывать, что в любом резюме, независимо от опыта работы, личные качества кандидата должны резонировать с желаемой должностью. Например, при трудоустройстве курьеров мы в первую очередь обращаем внимание на ответственность. Ведь в его задачи входит аккуратная и своевременная доставка, корректная работа с приложением, соблюдение ПДД, контроль оплаты и грамотное общение с людьми", - объясняет експертка.

По ее словам, самое главное, чтобы заявленные характеристики соответствовали реальности.

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