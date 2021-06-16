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среда, 16 июня 2021 21:10

Что делать, если вас планируют уволить: советы

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Что делать, если вас планируют уволить: советы
У предыдущего работодателя можете попросить рекомендации. Тогда скорее удастся найти новую работу. Фото: pexels.com

Если заподозрили, что вас планируют уволить с работы, проанализируйте возможные причины этого.

Прежде всего важно объективно оценить, справляетесь ли вы с поставленными задачами и обязанностями. Вспомните, опаздывали ли на работу. Возможно не удалось справиться с проектом. Далее следует спросить мнение руководства относительно ваших подозрений, пишет Work.ua.

Если хотите остаться в компании, попробуйте исправить ошибки из-за которых вас увольняют. Например, измените планирования, попробуйте новые методики работы, запишитесь на курсы повышения квалификации. Будьте готовы согласиться на более низкую должность или зарплату.

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В то же время важно пересмотреть свой трудовой договор. Тогда сможете разобраться, на какое выходное пособие можете рассчитывать. Помните, при увольнении по собственному желанию выходное пособие вам не выплатят. Поэтому не соглашайтесь написать заявление "будто вы сами ушли".

Старайтесь не ссориться с руководством. Вы можете попросить рекомендации для поиска новой работы. Берегите свою репутацию.

С началом лета работодатели активно публикуют вакансии для молодежи. Среди самых популярных профессий: менеджеры, продавцы, курьеры и кассиры. В среднем студенты без опыта работы могут заработать 13,5 тыс. грн. Это на 40% больше, чем летом 2020 года.

Например, менеджеру готовы платить 12,5 тыс. грн, оператору call-центра - 25 тыс. грн. Зарплату 8,6 тыс. грн обещают продавцу, 13,5 тыс. грн - промоутеру.

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