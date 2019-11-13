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среда, 13 ноября 2019 21:10

Что делать, чтобы рискового строительства стало меньше: мнение эксперта

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Что делать, чтобы рискового строительства стало меньше: мнение эксперта
Человек, который вкладывает деньги в строительство, не приобретает квартиру, а получает только право требования на нее. Фото: dom.ria.com

В Украине 50% многоэтажек, которые сводят - рисковые. Речь идет о более 550 строек. Больше всего проблемных в Одессе и Киеве. Меньше всего - в Харькове и Днепре, свидетельствуют результаты исследования Украинского клуба недвижимости.

"Существует три вида рискового строительства. Первый - по технологиям. Это многоэтажки, которые строят в опасных зонах из некачественных материалов. Второй - по документам. Застройщики возводят жилье и параллельно готовят документы. Система полностью коррумпирована. Есть страны, где строить начинают только с разрешениями на руках. Третий - по финансированию. Жилье строят за счет денег инвесторов. Однако человек, который вкладывает деньги в строительство, не приобретает квартиру, а получает только право требования на нее", - рассказал Gazeta.ua Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

По его словам, наименее рисковое строительство, когда застройщик имеет как минимум 50% средств. Или ведет продажи с Фондом финансирования строительства. Людям гарантируют вернуть вложенные деньги. Однако тогда стоимость квадратного метра растет.

"Чтобы уменьшить количество рискового строительства, нужно вносить изменения в законодательство. Пусть застройщик строит, но не продает жилье пока не покажет документы о прозрачном строительство, предоставит перечень квартир. В некоторых странах государство изымает строительство без какой-либо компенсации, если застройщик более полугода не выполняет свои обязательства. Тогда достраивает и выставляет счет. Есть случаи, когда разрешения на строительство, присвоенный адрес и запись в публичном реестре можно получить, если построить детсад или школу", - объясняет Топал.

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Отмечает, что в Украине нужно провести аудит всех проблемных строек.

"Если дома возводят в опасных зонах - это одна история. В таких квартирах жить нельзя. Если риск документальный или финансовый, то надо менять законодательство. В частности, позволить людям достраивать жилье за ​​свой счет и распоряжаться им. В Киеве был случай, когда инвесторы нашли застройщика, достроили многоэтажку и запустили коммунальные коммуникации за свой счет. Но власть забрала строительство, потому что нет всех документов", - заключает Топал.

Чтобы уменьшить количество долгостроев, депутаты предлагают запретить продажу квартир до завершения их регистрации в специальном реестре. Хотят создать условия, когда застройщику будет невыгодно работать без документов. Также упростить процедуру банкротства застройщика. Тогда люди смогут за свой счет достраивать дом. Соответствующий законопроект в Верховной Раде представят в январе 2020-го.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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