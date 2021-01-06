Что будет влиять на украинскую экономику в этом году - прогноз Всемирного банка

Пандемия нанесла значительный ущерб населению Украины. Фото: unsplash

В 2021 году рост ВВП Украины составит 3%, а восстановление экономики будет происходить в умеренном темпе.

Такой прогноз обнародовал Всемирный банк, пишет Liga.

Как отмечают аналитики, несмотря на ожидаемый рост экономики в этом году, пандемия нанесла значительный ущерб населению Украины.

"Учитывая высокий уровень неопределенности, связанной с долгосрочными последствиями пандемии и разработкой вакцины, все субъекты экономической деятельности, как в государственном, так и в частном секторе и домохозяйства, должны будут принять сложные экономические условия внутри страны и за рубежом" , - говорится в обзоре Всемирного банка.

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По мнению аналитиков, в период постепенного восстановления особенно важно удвоить усилия по устранению существующих структурных недостатков украинской экономики.

Ситуацию с бюджетом будет серьезно затруднять пандемия и необходимость предоставления защиты наиболее уязвимым слоям населения.

Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 4% в 2021 году при условии, что начатое применения вакцин от Covid-19 продлится в широких масштабах в течение этого года.

По словам аналитиков, восстановление, вероятно, будет слабым в случае, когда директивные органы будут избегать решительных действий по обузданию пандемии и реформ, способствующих росту инвестиций.

На этой неделе стоит ожидать незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный в банках - около 28,3 - 28,5 грн.