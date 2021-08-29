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воскресенье, 29 августа 2021 12:49

Что будет с курсом доллара на следующей неделе - аналитика

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Что будет с курсом доллара на следующей неделе - аналитика
До конца следующей недели доллар может торговаться выше 27 грн. Фото: pexels.com

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара.

До конца следующей недели он может торговаться выше 27 грн, сказал РБК-Украина старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,9%.

С пятницы по пятницу официальный курс доллара вырос с 26,65 до 26,77 грн, на +0,5%. По данным компании "Укрдилинг", спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 26,68/26,70 до 26,91/26,93 грн (+0,9%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,62/26,82 до 26,82/27,03 грн (+0,8%). Спрэд между средним продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не ожидает резких всплесков и шоков курса гривны к доллару в следующем году. В трехлетней бюджетной декларации зафиксированы потенциальные показатели бюджета на 2022-2024 годы. Среди них есть прогноз курса гривны к доллару в ближайшие годы. По прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться стабильным на уровне 28 грн в среднем по году. В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году - 28,8 грн, в 2024 году - 29,2 грн.

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"На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,15 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27/27,2 грн", - добавил аналитик.

Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в июле этого года составила 14345 грн. Это на 32 грн больше по сравнению с июнем. Средняя зарплата украинский обновила очередной максимум в истории - $ 527. Об этом сообщает Госстат.

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