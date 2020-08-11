Что будет с курсом доллара до конца года: прогноз

В течение 2020 года среднегодовой обменный курс составит 27 грн/долл.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства за июль. В то же время в предыдущем прогнозе ведомство ожидало среднего курса доллара на уровне 28,85 грн.

Автор: Мінекономіки На 2021 год министерство прогнозирует среднее значение курса 28,6 грн/долл.

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На 2021 год министерство прогнозирует среднее значение курса 28,6 грн/долл.

По состоянию на 11 августа Национальный банк установил официальный курс на уровне 27,6 грн/долл. С начала недели доллар начал дешеветь. В то же время обменники не спешат снижать курс. Покупают валюту по 26,7 грн/долл, продают - 26,7 грн/долл.