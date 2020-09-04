Что будет с ценами на горючее в сентябре

В сентябре предпосылок к росту стоимости бензинов на заправках нет. Фото: pixabay.com

В августе бензины и автомобильный газ подорожали на 50 коп./л. Цена выросла из-за ослабления курса гривны и подорожание нефтепродуктов на границе, рассказал Gazeta.ua аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

"Однако о недостатке топлива на украинском рынке говорить не стоит. У нас наоборот был небольшой профицит по некоторым позициям", - объясняет эксперт.

По его словам, осенью ситуация на рынке также будет зависеть от курса валют и стоимости нефтепродуктов в мире.

"Есть вопрос к поставкам из других стран. Например, из Беларуси из-за политической ситуации. Поэтому делать долгосрочный прогноз неуместно. Правда в сентябре предпосылок к росту стоимости бензинов на заправках нет. Украинский производитель наоборот увеличил поставки горючего. Дефицита не будет", - говорит Сиренко.

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Добавляет, что может продолжить дорожать автомобильный газ. Ведь выросла стоимость поставок на внешние рынки. В марте-мае горючее наоборот дешевело через жесткие карантинные ограничения. С тех пор цена выросла втрое.

В среднем по стране бензин марки А-92 стоит 21,86 грн/л, А-95 - 23 грн, А-95+ - 24,6 грн. Дизельное топливо продают по 23,57 грн/л, сжиженный газ - 11,84 грн. В то же время дешевле всего литр А-95 можно приобрести за 20,95 грн, дизеля - 18,8 грн. Такие цены преимущественно предлагают региональные сети.