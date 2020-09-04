 
Ексклюзивы
1/5
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 63
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 108
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 387
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 801
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 675
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2583
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 630
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2466
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 954
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5931
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3438
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 18
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
пятница, 04 сентября 2020 16:20

Что будет с ценами на горючее в сентябре

  Комментировать
Что будет с ценами на горючее в сентябре
В сентябре предпосылок к росту стоимости бензинов на заправках нет. Фото: pixabay.com

В августе бензины и автомобильный газ подорожали на 50 коп./л. Цена выросла из-за ослабления курса гривны и подорожание нефтепродуктов на границе, рассказал Gazeta.ua аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

"Однако о недостатке топлива на украинском рынке говорить не стоит. У нас наоборот был небольшой профицит по некоторым позициям", - объясняет эксперт.

По его словам, осенью ситуация на рынке также будет зависеть от курса валют и стоимости нефтепродуктов в мире.

"Есть вопрос к поставкам из других стран. Например, из Беларуси из-за политической ситуации. Поэтому делать долгосрочный прогноз неуместно. Правда в сентябре предпосылок к росту стоимости бензинов на заправках нет. Украинский производитель наоборот увеличил поставки горючего. Дефицита не будет", - говорит Сиренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины

Добавляет, что может продолжить дорожать автомобильный газ. Ведь выросла стоимость поставок на внешние рынки. В марте-мае горючее наоборот дешевело через жесткие карантинные ограничения. С тех пор цена выросла втрое.

В среднем по стране бензин марки А-92 стоит 21,86 грн/л, А-95 - 23 грн, А-95+ - 24,6 грн. Дизельное топливо продают по 23,57 грн/л, сжиженный газ - 11,84 грн. В то же время дешевле всего литр А-95 можно приобрести за 20,95 грн, дизеля - 18,8 грн. Такие цены преимущественно предлагают региональные сети.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что будет с ценами на горючее в сентябре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Последний индейский командир сдался после 30 лет войн

Рада испугалась штурма и согласилась заседать под "бандеровским" флагом

"Кто против тирании– встаньте!" – премьера переросла в акцию протеста

На Закарпатье создали военное формирование

Стуса убили в российском лагере

Ученый изобрел азбуку и назвал своим именем

Самое читаемое
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 22349
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 Просмотров: 10224
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
8
 Просмотров: 7830
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7524
&quot;Замужем за одним, а живет с другим&quot;
"Замужем за одним, а живет с другим" Просмотров: 6525
Экономика
После назначения Шмыгаля Ахметов не платит государству за аренду шахт. Уже должен 100 млн грн
После назначения Шмыгаля Ахметов не платит государству за аренду шахт. Уже должен 100 млн грн Просмотров: 135
Газ для украинцев подорожает
Газ для украинцев подорожает Просмотров: 666
"Пакет малыша": сколько семей получили деньги вместо вещей для новорожденных
"Пакет малыша": сколько семей получили деньги вместо вещей для новорожденных Просмотров: 108
Кто больше всех пострадал в авиа-индустрии и когда мы снова начнем летать? - отвечает Юрий Мирошников
Кто больше всех пострадал в авиа-индустрии и когда мы снова начнем летать? - отвечает Юрий Мирошников Просмотров: 90
Сравнили доходы мужчин и женщин: кто зарабатывает больше
Сравнили доходы мужчин и женщин: кто зарабатывает больше Просмотров: 117
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
2
Тур Пальчевский в Ровно показал запрос на умеренных политиков на западе - политолог
Голосов: 25178
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua