Члены правления Нафтогаза в убыточном 2020 году получили 600 млн грн награды

Члены правления Нафтогаза получили 600 млн гривен. Фото: Экономическая правда

Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году получили 610,1 млн грн вознаграждения.

Размер вознаграждений членов правления определяет наблюдательный совет Нафтогаза, говорится в отчете Комитета по назначениям и вознаграждениям 2020 года, который получила и проанализировала Экономическая правда.

Вознаграждение членов правления состоит из базовой части (зарплата и больничные), вознаграждение за выполнение работы на других ключевых должностях в группе Нафтогаз переменной части, включающей годовую премию и других выплаты.

Согласно приложению к обращению, председатель правления Андрей Коболев получил 347 млн ​​грн вознаграждения. Часть этой суммы (338 600 000 грн) - вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже.

Отдельно зарплата Коболева в должности составляла 6,3 млн грн в год.

Первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, кроме зарплаты в 7,4 млн грн, получил еще 24,7 млн грн бонусов (из них 18,5 млн грн выплачено в апреле 2021). Общее вознаграждение составило 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор по трансформаций, по оклада 8,8 млн грн получил общую годовое вознаграждение в 59,5 млн грн. Финдиректор Петер ван Дрил с оклада 7,4 млнгрн - 45,9 млн грн. Директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк получил 93,8 млн грн вознаграждения с учетом 5,6 млн грн должностного оклада.

До 21 января 2020 членами правления были также Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко, которые получили 0,9 млн грн и 0,2 млн грн соответственно.

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Группа Нафтогаз 2020 года получила убыток в 19 млрд гривен. Причиной негативного показателя в "Нафтогазе" называли низкую цену и спрос на газ, и резерв сомнительных долгов