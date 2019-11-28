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"Черная пятница": как не купить лишнего

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&quot;Черная пятница&quot;: как не купить лишнего
Нужно составить список магазинов, где планируете приобрести товары со скидками. Фото: Голос народу

В Украине распродажи "черной пятницы" проводят с 2013-го. В этом году товары со скидками будут продавать 29 ноября.

В этот день магазины ждут ажиотажа покупателей. Однако надо соблюдать определенные правила, чтобы не потратить все деньги и не купить лишнего, пишет The Point.

Подготовьте список

Заранее подготовьте список того, что планируете купить. Пусть это будут самые необходимые вещи. В конце списке укажите то, без чего еще можно обойтись. Тогда удастся уложиться в запланированный бюджет и не потратить деньги на ненужные вещи.

Составить список магазинов, где планируете приобрести товары. Тогда удастся меньше внимания обращать на яркие вывески "SALE".

Следите за ценами

За несколько дней до масштабных распродаж пройдитесь торговым центром и приценитесь. Бывают ситуации, когда товар в "черную пятницу" стоит дороже, чем обычно. Также цены можно отслеживать через интернет. Например, добавить товар в корзину и следить как меняется его стоимость. Таким образом цены можно сравнивать в нескольких магазинах одновременно.

Ограничивайте бюджет

Заранее отложите деньги, которые планируете потратить на распродажах. Старайтесь скупиться в пределах этой суммы. Тогда удастся сэкономить и не купить лишнего.

Отправляйтесь за покупками компанией

Если трудно принять решение, какую вещь стоит купить и сколько денег потратить на шопинг лучше ходить с подругой или другом. Они посоветуют. Смогут объяснить, что топ со стразами со скидкой 80%, не самая необходимая вещь.

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Планируйте свой день

Накануне распродаж лучше выспаться и отдохнуть. Не стоит быть голодным. Лучше всего на распродажи приходить за несколько часов до обеда. Тогда удастся избежать очередей. Наибольший ажиотаж во второй половине дня.

Контролируйте эмоции

Перед покупкой взвесьте все за и против. Подумайте, действительно ли вам нужен этот товар. Возможно вам привлекла цена, а не сам товар. Иногда магазины с большим дисконтом распродают залежавшийся товар.

В прошлом году наибольший интерес к распродажам был в Одессе, Ужгороде и Мариуполе. Со скидками товары в интернете преимущественно покупали в Кропивницкому и Николаеве.

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Дата
28
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