Черная пятница: что покупают и сколько тратят на распродажах

В Украине наибольший интерес к распродажам "черной пятницы" в Ужгороде, Одессе и Мариуполе. Покупать товары онлайн во время распродаж преимущественно планируют в Кропивницкому и Николаеве.
"Черной пятницы" ждут 77% опрошенных украинок. Только 15% мужчин планируют покупать товары и услуги со скидками. Правда они готовы потратить вдвое больше денег, чем женщины. Так, мужчины на распродаже в среднем откладывают 4165 грн, женщины - 2557 грн, свидетельствуют результаты исследования Picodi.
Мужчины и женщины преимущественно покупают на распродажах одежду и обувь. Женщины также выбирают косметику, мужчины - электронику.
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Популярность набирают распродажи в интернет-магазинах. Украинцы покупают онлайн через отсутствие очередей в кассы магазинов.
В этом году "черная пятница" стартует в ночь на 29 ноября. В некоторых магазинах распродажи будут проводить в течение недели.
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