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четверг, 03 декабря 2020 16:26

Через возобновления переговоров ОПЕК с Россией выросли цены на нефть

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Через возобновления переговоров ОПЕК с Россией выросли цены на нефть
Ожидалось, что ОПЕК+ сохранит сокращение добычи нефти в 7,7 млн баррелей в сутки. Фото: unsplash

Цены на нефть выросли из-за возобновления переговоров членов группы ОПЕК+ о продлении сокращение добычи.

Сокращение могут продлить до марта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

На предварительных переговорах не удалось достичь компромисса по борьбе со слабым спросом на нефть из-за новой волны коронавируса.

Ожидалось, что ОПЕК+ сохранит сокращение добычи нефти в 7,7 млн баррелей в сутки, или 8% мировых поставок, по крайней мере до марта 2021 года. Но после того, как надежды на скорое одобрение антивирусных вакцин спровоцировали рост цен на нефть в конце ноября, некоторые производители подвергли сомнению необходимость усиления нефтяной политики, которую поддерживает лидер ОПЕК Саудовская Аравия.

"Любой признак того, что группа изо всех сил пытается достичь соглашения, может повлиять на цены", - говорится в заявлении ANZ Research.

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Нефть марки Brent с поставкой в ​​феврале выросла на 0,35%, до $ 48,42 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в ​​январе выросла на 0,15% до $ 45,35.

Объединенные Арабские Эмираты озвучили возможность выхода из альянса ОПЕК+. В стране растет напряженность с нефтяными союзниками - РФ и Саудовской Аравией.

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