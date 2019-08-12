Цены радуют: какие продукты стремительно подешевели

В июле больше всего подешевели овощи. Фото: Depositphotos

В июле продукты подешевели на 0,6% по сравнению с июнем. Правда с начала года цены выросли на 3%.

За прошедший месяц больше всего цены упали на овощи - на 13,6%. На 0,3-0,1% подешевели молоко, сметана, масло, сыры, масло, сообщили в Госстате.

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На 15,2% подорожали яйца. Сахар, фрукты, хлеб, макароны, мясо, рыба выросли на 2,9-0,7%. Алкоголь и сигареты подорожали на 1,1%.

В июле упали тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ на 2,3%. Это связано со снижением стоимости природного газа. Через удешевление топлива и масел цены на транспорт упали на 1,1%.

В Украине в июне впервые с июля 2018-го зафиксировали дефляцию. Товары и услуги подешевели на 0,5%, свидетельствуют данные Госстата. В частности продукты упали в цене на 1,2%. Больше всего подешевели яйца - на 26,7% и овощи - на 14,3%. В то же время фрукты подорожали на 9,3%, сахар - на 6,7%.