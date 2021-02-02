Цены продолжают расти: какие продукты подорожают

Возможно подорожание мяса на 5-10%. Фото: pixabay.com

Весной в Украине могут подорожать зерновые, овощи и фрукты.

Инфляция составит 7-8%, заявил советник по стратегическому развитию Владимир Лапа, передает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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"Мы считаем реалистичными прогнозы Нацбанка по повышению инфляции до 8% весной с уменьшением темпов инфляции летом. Прежде всего может подорожать зерновая группа, вероятен и краткосрочный сезонный рост цен на овощи и фрукты", - отметил Лапа.

В Украине уже произошло серьезное подорожание яиц, поэтому их стоимость в дальнейшем существенно не будет повышаться. Но эксперт не исключает подорожания мяса на 5-10% вследствие роста цен на корма.

Нацбанк в январе пересмотрел прогноз роста инфляции в этом году в сторону повышения с 6,5% до 7%.

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С декабря 2020 года куриные яйца подорожали примерно на 2-5 грн за десяток.