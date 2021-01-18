Свинина может подорожать: назвали причину

Из-за снижения закупочных цен на живца и подорожания составляющих кормов производителям трудно удержаться на рынке. Фото: unsplash

Цены на свинину могут подняться до 139-160 грн/кг, рассказала Gazeta.ua технолог по кормлению свиней Ассоциации животноводов Украины и компании AVA Group Ольга Махно.

"Цена на мясо свинины с начала 2021 года в среднем составляла 115,90 грн за килограмм. Это на 11% меньше, чем в январе 2020 года. Этому способствовало существенное удешевление закупки свиней убойных кондиций. Так, в конце 2020-го живец закупали в среднем по 39,8 грн/кг против 44,5 грн/кг, как в 2019 году", - говорит Ольга Махно.

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Эксперт убеждена, что из-за снижения закупочных цен на живца и подорожания составляющих кормов производителям трудно удержаться на рынке.

"Цены на зерновую и белковую группу, которые являются основными компонентами в кормлении свиней, с начала 2019 выросли на 20-40%. Рост цен продолжается. Это может вызвать сокращение поголовья свиней в Украине и, соответственно, увеличение цены. Живец подорожает до 48-55 грн/кг, а мясо для потребителя - до 139-160 грн за килограмм", - объясняет эксперт.

В декабре цены на свинину снизились, несмотря на их традиционное повышение накануне новогодних праздников. Ситуация может быть связана с увеличением объемов импорта 2020 года.