Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания

Яйца подорожали из-за роста цен на корма. Фото: unsplash

Этой зимой яйца дешеветь не будут. К концу сезона их стоимость будет колебаться в пределах 40 грн за 10 штук, рассказала Gazeta.ua технолог по кормлению птицы Ассоциации животноводов Украины и компании AVA Group Ирина Бойко.

По ее словам, яйца подорожали из-за роста цен на корма.

"Осенью 2020 года существенно выросли цены на сырье для кормопроизводства на фоне неурожая и экспорта. Кукуруза, пшеница, соя, подсолнечник и продукты их переработки прибавили в стоимости до 40 процентов. Валютное сырье - до 10 процентов. Это стало причиной существенного удорожания кормов для птицы, которые в структуре себестоимости яиц и мяса занимают до 75 процентов. Остальные - это общепроизводственные расходы, на которые влияют тарифы и карантинные условия", - говорит эксперт.

Ирина Бойко объясняет, что из-за такой ситуации на рынке производители сократили поголовье птицы и подняли цену на продукцию, чтобы сохранить рентабельность производства. По ее словам, общее поголовье птицы в Украине 2020 года сократилось более чем 3%.

"В нынешних условиях себестоимость яиц на птицефабриках в среднем колеблется в пределах до 23 гривен за 10 штук. Фабрики продают их дистрибьюторам по 30-32 гривны. А уже торговые сети показывают нам на полках от 35 до 40 гривен за 10 штук, в зависимости от категории яиц", - отмечает эксперт.

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Она убеждена, что стоимость куриных яиц может вырасти, если не упадут цены на сырье.

"Аналитические данные говорят, что цены на белковые и зерновые будут постепенно расти через дефицит. Остается ждать новых урожаев и стабилизации объемов сырья на внутреннем рынке Украины. Поэтому прогнозировать и фиксировать цены на продукцию птицеводства в течение 1-го полугодия 2021 года достаточно тяжело", - добавляет Ирина Бойко.

С декабря 2020 года куриные яйца подорожали примерно на 2-5 грн за десяток.