Цены на сахар могли повысить безосновательно - АМКУ

Предприятия похожим образом повышали оптово-отпускные цены. Фото: unsplash

Группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" могли безосновательно повысить оптово-отпускные цены на белый сахар из свеклы.

Дело по признакам антиконкурентных согласованных действий относительно вероятного правонарушения открыл Антимонопольный комитет.

В ведомстве установили, что упомянутые предприятия похожим образом повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла подобными темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020 года - в среднем на 48%.

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В Комитете не усматривают объективных причин для такой динамики.

"Объемы производства сахара в 2020-м сократились на 22,3 процента по сравнению с предыдущим периодом. В то же время дефицита в Украине не наблюдалось учитывая переходные запасы, объемы импорта и тенденцию по снижению внутреннего потребления", - говорится в сообщении АМКУ.

По данным Лондонской биржи, мировые цены не претерпели такого резкого повышения. В это время не произошло и значительных колебаний на валютных рынках или роста налогообложения.

За последнее время в Украине больше всего выросли цены на 3 категории продуктов - сахар, яйца и подсолнечное масло.