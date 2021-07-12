Цены на продукты продолжают расти: что подорожало больше всего

В Украине за год на 16% подорожал хлеб. Подсолнечное масло прибавило в цене 80%, а сахар подорожал на 70% по сравнению с июнем 2020 года, сообщают в Госстате.

Автор: Елена Луценко Подсолнечное масло добавило в цене 80% за год

Если сравнить с ценами в июне год назад, то яйца подорожали на 12,6%, мясо - на 10,4%, макароны - на 9%.

Овощи подешевели на 10%, а фрукты - на 11%.

Из-за подорожания природного газа, на 34% выросли тарифы на жилье, электроэнергию, газ и другие виды топлива. Электроэнергия стала дороже на 36,6%.

Цены на транспорт выросли на 12%. Причина - подорожания топлива и масел на 34,7%.

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Проезд в железнодорожном пассажирском транспорте возрос на 11,1%. Также на 9,5% подорожал автодорожный транспорт.

В Украине возник дефицит сахара. Из-за этого резко выросли цены на кондитерские изделия, сократилось производство хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков. Цены на сахар в Украине почти вдвое выше, чем на Лондонской бирже. Так продолжается 10 месяцев. В течение этого времени цена на сахар в Украине постоянно превышала мировые цены на 30-40%.